Heidelberg Materials Aktie
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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach der Telefonkonferenz zu den Resultaten des dritten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 206 Euro belassen. Das Management rechne mit einer weiterhin guten Entwicklung der Verkaufspreise in Relation zu den Kosten, schrieb Jon Bell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
206,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
176,75 €
|
Abst. Kursziel*:
16,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
178,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,60%
|
Analyst Name::
Jon Bell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materials
|
14:04
|Outperform-Note für Heidelberg Materials-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets (finanzen.at)
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Analysen zu Heidelberg Materials
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