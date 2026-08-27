HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
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27.08.2026 06:19:42
HSBC mulls restructuring Singapore units to simplify operations
This will bring the lender’s local wholesale, retail and private banking operations under one roofWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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