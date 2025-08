Infineon-Analyse: UBS AG verleiht Infineon-Aktie Buy in jüngster Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Francois-Xavier Bouvignies sprach in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem überraschendem Übertreffen der Erwartungen an die Marge im dritten Geschäftsquartal. Und das, obwohl das Geschäft umsatzseitig geschwächelt habe, schrieb er.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Infineon-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Infineon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:17 Uhr 4,6 Prozent im Plus bei 35,30 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 24,66 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 842 765 Infineon-Aktien. Die Aktie legte auf Jahressicht 2025 um 13,4 Prozent zu. Am 05.08.2025 werden die Kennzahlen für Q3 2025 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 06:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.