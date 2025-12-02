Infineon Technologies Aktie
WKN: 936207 / ISIN: US45662N1037
|Vorstandsmitglied
|
02.12.2025 14:42:00
Infineon verlängert Vertrag von Vorständin Reichart vorzeitig bis 2030 - Aktie höher
Der ursprüngliche Vertrag von Elke Reichart wäre laut Mitteilung Ende Oktober 2026 ausgelaufen. Als CDSO sei Reichart weiterhin für konzernweite Digitalisierungsprojekte, IT-Infrastruktur und Nachhaltigkeitsstrategie von Infineon verantwortlich.
Die Infineon-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 0,92 Prozent höher bei 35,73 Euro.
DJG/uxd/mgo
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Infineon Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Infineon Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Infineon Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Infineon Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)