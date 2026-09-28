QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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28.09.2026 21:15:53
Intel vs. Qualcomm: Which Chip Stock Is a Better Buy in 2026?
As the race for processing power intensifies, investors face a choice between legacy giants reinventing themselves. Choosing between Intel (NASDAQ:INTC) and Qualcomm (NASDAQ:QCOM) depends on your appetite for turnaround stories versus steady mobile dominance.
Intel is betting its future on becoming a global foundry, manufacturing chips for other firms alongside its own processors for PCs and servers. Qualcomm remains the king of mobile connectivity, leveraging its dominance in smartphones to push into artificial intelligence and automotive systems. Both firms are vital to the tech stocks ecosystem, but they offer distinct paths for investors.
Intel designs processors and software for computing, but its most ambitious move is the expansion of Intel Foundry. This segment manufactures chips for external customers, aiming to compete with the world's leading fabrication sites. While it maintains a vast ecosystem, the company faces scrutiny regarding a 10% equity stake arrangement with the U.S. government.
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|QUALCOMM Inc.
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