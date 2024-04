Investment-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Ein schwaches Express-Geschäft dürfte am Markt hinlänglich bekannt sein und mithin keine Überraschung, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Fokus dürften Aussagen des Logistikdienstleisters zu den Express-Volumina stehen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 11:03 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 39,29 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 4,35 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 248 313 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 büßte die Aktie um 12,4 Prozent ein. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2024 / 00:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2024 / 00:37 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.