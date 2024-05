Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Commerzbank-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Commerzbank-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 15,80 auf 16,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag nach dem Quartalsbericht an das positiv überraschende Nettoergebnis und die Prognose für den Zinsüberschuss an.

Aktieninformation im Fokus: Die Commerzbank-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Um 08:03 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 15,08 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 10,12 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Commerzbank-Aktien wechselten zuletzt via Frankfurt den Besitzer. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2024 um 44,0 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

