Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen klar verfehlt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu am Mittwochmorgen. Der Ausblick für 2026 sei zwar zuversichtlich. Die Anleger dürften aber zunächst eher einen kurzfristigen Horizont haben.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie verlor um 10:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,5 Prozent auf 39,39 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 34,55 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 2 956 794 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2024 um 12,2 Prozent zurück. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren.

