Investment-Tipp: So bewertet UBS AG die Zalando-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Analystenkonferenz zu den Quartalszahlen des Branchenkollegen About You, der vor der Übernahme durch Zalando steht, lasse durchwachsene Rückschlüsse auf Zalandos Geschäftsentwicklung zu, schrieb Analyst Yashraj Rajani am Donnerstag in einer ersten Reaktion.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Zalando-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:34 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 30,18 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 7,22 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 387 394 Zalando-Aktien den Besitzer. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.03.2025 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2025 / 10:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2025 / 10:14 / GMT





