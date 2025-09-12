Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Aktuelle Analyse im Blick
|
12.09.2025 11:19:48
Investment-Tipp Zalando-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Zalando von 47 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Synergien aus der Übernahme von About You dürften das Ergebniswachstum des Online-Händlers beschleunigen, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach den Ergebnissen des zweiten Quartals und wegen des Zukaufs aktualisierte er seine Schätzungen. Er sieht zwar gewisse Risiken, was das Ergebnis des dritten Quartals in Relation zur durchschnittlichen Analystenerwartung betrifft. Im Schlussquartal sei dann aber wieder von einer stärkeren Ergebnissteigerung auszugehen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie verlor um 11:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 25,32 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 105,37 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 212 204 Zalando-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 gab die Aktie um 21,8 Prozent nach. Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
