02.12.2025 12:18:44

EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.12.2025 / 12:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 4. ZWISCHENMELDUNG UND ABSCHLUSSMELDUNG

BERLIN, 2. Dezember 2025 // Vom 24. November 2025 bis einschließlich 25. November 2025 wurden insgesamt 215.105 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 5. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 6. November 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum   Aggregiertes Volumen
(Anzahl Aktien)		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)		 Handelsplatz (MIC)
24/11/2025   10.547 22,1700 XETA
24/11/2025   8.686 22,1362 CEUX
24/11/2025   2.784 22,1129 TQEX
24/11/2025   498 22,1300 AQEU
25/11/2025   92.874 21,9686 XETA
25/11/2025   76.818 21,9620 CEUX
25/11/2025   20.168 21,9773 TQEX
25/11/2025   2.730 21,9626 AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 6. November 2025 bis einschließlich 25. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.386.716 Stück.

Damit wurde das Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 100 Millionen Euro, jedoch nicht mehr als 5,5 Millionen Aktien, erfolgreich abgeschlossen.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand


02.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2238262  02.12.2025 CET/CEST

