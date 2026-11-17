SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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17.11.2026 09:20:38
Ionos holt neuen Chef vom Softwarekonzern SAP
MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internetdienstleister IONOS bekommt im Frühjahr 2027 einen neuen Chef. Das aktuelle Vorstandsmitglied des Softwarekonzerns SAP (SAP SE), Thomas Saueressig, starte zum 1. April 2027 als neuer Vorstandsvorsitzender, teilte Ionos am Dienstag mit. Der aktuelle Chef der United-Internet-(United Internet)Tochter, Achim Weiß, werde sein Amt zum 31. März niederlegen.
Saueressig ist den Angaben zufolge seit 2019 Mitglied des Vorstands der SAP und verantwortet dort als Chief Customer Officer die Kundenbeziehungen. Achim Weiß sitzt seit 2017 im Ionos-Vorstand und führt das Unternehmen seit 2018. Er soll in den Aufsichtsrat der Ionos Group SE wechseln./mis/stk
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09:28
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09:20
|Ionos holt neuen Chef vom Softwarekonzern SAP (dpa-AFX)
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16.11.26
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Analysen zu SAP SE
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|09.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|IONOS
|36,20
|-2,32%
|SAP SE
|209,30
|-1,62%
|United Internet AG
|24,96
|0,40%