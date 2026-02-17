Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
17.02.2026 15:00:00
iOS 26.4 Beta: Code-Hinweise auf CarPlay-Videofunktion mit Apple TV
In der ersten Beta von iOS 26.4 finden sich Code-Hinweise auf eine kommende Videofunktion für CarPlay. Apple TV soll sich ins Fahrzeug holen lassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
