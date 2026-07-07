Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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07.07.2026 10:44:00

Is Apple Stock a Buy After Its Recent Pullback? Here's What History Suggests.

Apple (NASDAQ: AAPL) lost roughly $500 billion of its market cap over 25 days in June. That's the equivalent of an AbbVie (NYSE: ABBV), Caterpillar (NYSE: CAT), or Mastercard (NYSE: MA) being completely wiped out.What was once a solid year-to-date performance for Apple has turned into a puny gain. But is the stock a buy after its recent pullback? Here's what history suggests.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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