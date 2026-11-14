Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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14.11.2026 01:07:00
Is Apple Stock a Buy Right Now?
In a market ripe with opportunities after seeing so many growth stocks implode this earnings season, Apple (NASDAQ: AAPL) is thriving. The consumer tech giant hit another all-time high on Thursday.
Is it too late to buy into the icon that is back on top of the market cap hill? Let's size up why Apple is connecting with investors right now, and why it might not be too late to buy the class act of Cupertino.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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13.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
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13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
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13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
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13.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
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|03.11.26
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|03.11.26
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|26.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|29 660,00
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|Apple Inc.
|323,10
|0,69%
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Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.