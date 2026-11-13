Apple Aktie

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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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13.11.2026 14:45:14

Apple Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple auf "Outperform" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen. Mark Newman beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem jüngsten Tech-Ausverkauf mit Aktien, die seiner Ansicht nach zu stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es werde eine umfassendere Verschlechterung der Nachfrage nach KI-Infrastruktur eingepreist, als es die Indizien rechtfertigen. Sandisk und Super Micro seien die Aktien, bei denen das Übermaß an Reaktion am ausgeprägtesten ausfalle. Die Situation verschaffe den Anlegern selektive Einstiegschancen. Der iPhone-Hersteller Apple habe zuletzt als "sicherer Hafen" gedient./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 12:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Outperform
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 380,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 354,88 		Abst. Kursziel*:
7,08%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 357,93 		Abst. Kursziel aktuell:
6,17%
Analyst Name::
Mark Newman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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