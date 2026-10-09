Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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09.10.2026 12:04:00
Is iPhone 18 demand cooling off? Here’s how deep Apple reportedly is cutting component orders
Component orders for the iPhone 18 Pro and the iPhone 18 Pro Max are down about 15% in October, according to Nikkei Asia.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Apple Inc.
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06.10.26
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|KI-Agenten bekommen bei Apple nicht mehr freie Hand - Aktie im Blick (dpa-AFX)
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
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|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
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|06.10.26
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|30.09.26
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