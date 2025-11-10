SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|Expertenstimme
|
10.11.2025 13:16:00
Jefferies und UBS heben Prognosen für SUSS MicroTec-Aktie an - Aktie legt kräftig zu
UBS hebt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel hoch auf 39 Euro
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SUSS MicroTec SE von 30 auf 39 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Madeleine Jenkins begründete ihre am Montag vorliegende Kaufempfehlung mit der optimistischeren Einschätzung der Aufträge aus dem KI-Bereich. Die Markterwartungen an den Chipausrüster für 2026 bärgen kaum noch Risiken. Der Kapitalmarkttag am 17. November und die mittelfristigen Ziele dürften den Aktien Auftrieb geben, schätzt Jenkins./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 16:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Für Titel von SUSS geht es im XETRA-Handel zeitweise 10,99 Prozent auf 33,74 Euro nach oben.
NEW YORK (dpa-AFX)
