Kaum Veränderungen: CAC 40 notiert zum Handelsstart um seinen Schlusskurs des Vortages

Der CAC 40 hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:13 Uhr um 0,00 Prozent stärker bei 7 530,84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,351 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,107 Prozent auf 7 522,81 Punkte an der Kurstafel, nach 7 530,86 Punkten am Vortag.

Bei 7 519,35 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 532,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,614 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, betrug der CAC 40-Kurs 7 346,15 Punkte. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, wurde der CAC 40 auf 6 997,05 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 6 623,89 Punkten.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 100 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 366,367 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at