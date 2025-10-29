BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
29.10.2025 11:09:20
Konzern senkt Gewinnziel: Schwache Nachfrage drückt BASF-Umsatz im dritten Quartal
Der Verkauf der Lacke-Sparte bringt BASF eine hohe Summe ein. Dennoch setzt der Chemieriese im dritten Quartal weniger um als im Vorjahreszeitraum. Der Ludwigshafener Konzern muss kleinere Brötchen backen und senkt sein Gewinnziel für das Gesamtjahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
