UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
03.03.2026 10:14:09
Lobbying der UBS wird als kontraproduktiv gesehen
Der konfrontative Kurs der UBS im Streit um die Neuregelung der Kapitalmarktanforderungen wird in Kreisen des Parlaments als wenig hilfreich gesehen. CEO Sergio Ermotti sollte sich in der Öffentlichkeit etwas mehr zurückhalten, lautet die Einschätzung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|33,62
|-3,83%
