Lufthansa-Bodenpersonal streikt - AUA-Flüge starten planmäßig

Kunden der Lufthansa müssen sich am Mittwoch auf Flugausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Lufthansa-Bodenpersonal an fünf Flughäfen zu einem 27-stündigen Streik aufgerufen. Betroffen sind die Airports Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Der Ausstand beginnt am Mittwoch um 4.00 Uhr und endet Donnerstagfrüh. Die Flüge der Lufthansa-Tochter AUA von und nach Deutschland sollen wie geplant starten, teilte eine Sprecherin auf APA-Anfrage mit.

Die deutsche Muttergesellschaft Lufthansa rechnet damit, dass 80 bis 90 Prozent ihrer für Mittwoch geplanten Flüge ausfallen. Das Unternehmen sprach von mehr als 100.000 betroffenen Passagieren, die ihre Pläne ändern müssen. Nicht oder kaum betroffen sind hingegen die Lufthansa-Töchter und externe Airlines.

In allen Fällen sind Reisende aufgerufen, sich über den Status ihrer Flüge zu informieren. Die Streiks in Deutschland wurden von der Gewerkschaft ausgerufen, um höhere Gehälter und Löhne durchzusetzen.

