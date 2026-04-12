Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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12.04.2026 07:15:20
Lufthansa cabin crew begin strike
Hundreds of flights have been canceled as cabin crew members walk out. This is Lufthansa's third major strike this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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