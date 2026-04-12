Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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12.04.2026 07:15:20

Lufthansa cabin crew begin strike

Hundreds of flights have been canceled as cabin crew members walk out. This is Lufthansa's third major strike this year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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