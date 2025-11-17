Lufthansa Technik Aktie
WKN DE: A0LUTE / ISIN: DE0000LUTE00
|
17.11.2025 15:45:00
Lufthansa Technik macht den Tisch im Flugzeug zum Touchscreen
Lufthansa Technik integriert einen Touchscreen in den Klapptisch im Flugzeug. Einen Prototyp stellt das Unternehmen auf der Luftfahrtmesse in Dubai vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
