Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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03.11.2026 18:29:29
Lufthansa und Lissabon unterzeichnen Tap-Einstieg
Der vereinbarte Kaufpreis von zunächst 44,9 Prozent des Luftverkehrskonzerns beträgt 1,025 Milliarden Euro. Die Mehrheit behält zunächst der portugiesische StaatWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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