LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag in der Verlustzone

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1,20 Prozent auf 17 799,00 Punkte.

Bei 18 078,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 799,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 269,00 Punkte. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, bei 16 911,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 823,00 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,30 Prozent aufwärts. Bei 18 633,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Zähler.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 7,06 Prozent auf 16,49 EUR), Infineon (+ 3,58 Prozent auf 32,56 EUR), Commerzbank (+ 1,12 Prozent auf 14,01 EUR), RWE (+ 0,88 Prozent auf 31,94 EUR) und Bayer (+ 0,70 Prozent auf 27,16 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-3,92 Prozent auf 500,20 EUR), SAP SE (-3,70 Prozent auf 169,06 EUR), Symrise (-3,60 Prozent auf 100,35 EUR), Sartorius vz (-2,90 Prozent auf 284,50 EUR) und MTU Aero Engines (-2,77 Prozent auf 217,30 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 21 369 435 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 204,101 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at