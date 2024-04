LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittag in der Verlustzone

Am ersten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Montag tendiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,21 Prozent schwächer bei 18 149,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18 239,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 141,50 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, notierte der LUS-DAX bei 18 521,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, bei 16 993,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 29.04.2023, bei 15 961,00 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,39 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern markiert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit RWE (+ 2,21 Prozent auf 32,90 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,81 Prozent auf 53,90 EUR), Daimler Truck (+ 1,66 Prozent auf 43,61 EUR), Sartorius vz (+ 1,38 Prozent auf 294,20 EUR) und Symrise (+ 1,29 Prozent auf 101,15 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Deutsche Bank (-6,38 Prozent auf 15,48 EUR), Porsche (-3,03 Prozent auf 87,08 EUR), Continental (-1,73 Prozent auf 61,42 EUR), Merck (-1,19 Prozent auf 149,95 EUR) und Commerzbank (-0,71 Prozent auf 14,01 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 184 901 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 203,097 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,98 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

