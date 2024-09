LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge

Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,26 Prozent höher bei 18 547,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 561,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 490,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 12.08.2024, bei 17 706,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 12.06.2024, bei 18 648,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 704,50 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,77 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 993,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 26,06 EUR), Infineon (+ 2,39 Prozent auf 29,57 EUR), Daimler Truck (+ 2,29 Prozent auf 30,41 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,12 Prozent auf 40,07 EUR) und SAP SE (+ 2,07 Prozent auf 198,44 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Beiersdorf (-0,39 Prozent auf 126,20 EUR), Henkel vz (+ 0,25 Prozent auf 80,60 EUR), EON SE (+ 0,26 Prozent auf 13,47 EUR), Covestro (+ 0,32 Prozent auf 56,08 EUR) und QIAGEN (+ 0,38 Prozent auf 41,78 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 879 834 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 224,598 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,53 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,43 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

