LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,12 Prozent höher bei 18 820,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18 838,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 771,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 182,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 17 579,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 992,00 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,40 Prozent nach oben. Bei 18 888,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Symrise (+ 2,73 Prozent auf 109,00 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,80 Prozent auf 50,32 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,61 Prozent auf 39,28 EUR), Continental (+ 0,55 Prozent auf 62,46 EUR) und Siemens Energy (+ 0,50 Prozent auf 25,95 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil adidas (-0,54 Prozent auf 221,50 EUR), Sartorius vz (-0,47 Prozent auf 252,40 EUR), BASF (-0,44 Prozent auf 48,55 EUR), Bayer (-0,41 Prozent auf 28,16 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,32 Prozent auf 27,90 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 424 733 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 210,170 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent an der Spitze im Index.

