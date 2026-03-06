DHL Group Aktie

DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

Aktie unter die Lupe 06.03.2026 12:07:47

Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Alex Irving.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 42,80 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Nahost-Eskalation gebe kurzfristig Rückenwind, fundamental seien die Aktien der Bonner allerdings fair bewertet, schrieb Alex Irving ám Donnerstagnachmittag.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:51 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 46,91 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 6,20 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 130 218 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 0,4 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 30.04.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 16:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

06.03.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
06.03.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
05.03.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
05.03.26 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 46,21 1,20% DHL Group (ex Deutsche Post)

