Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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03.10.2026 00:25:49
Maximizing Privacy? New Apple Home Security Cameras Reportedly Won’t Record Video
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Nachrichten zu Apple Inc.
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01.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.at)
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01.10.26
|dailyAktien: Apple – Analystenkursziel bereits übertroffen (NewsTool)
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01.10.26
|dailyAktien: Apple – Analystenkursziel bereits übertroffen (NewsTool)
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30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
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30.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Börse New York: Dow Jones steigt zum Start (finanzen.at)
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29.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
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|UBS AG
|03.09.26
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Aktien in diesem Artikel
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|26 840,00
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|Apple Inc.
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.