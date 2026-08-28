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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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MDAX-Kursverlauf 28.08.2026 17:58:28

MDAX aktuell: MDAX schlussendlich stärker

MDAX aktuell: MDAX schlussendlich stärker

Am Freitag zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,22 Prozent höher bei 33 019,12 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 360,463 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,257 Prozent stärker bei 33 032,10 Punkten in den Handel, nach 32 947,28 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 33 149,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 32 967,43 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 2,96 Prozent zu. Der MDAX lag vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 32 395,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der MDAX einen Wert von 33 239,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 358,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,58 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell DEUTZ (+ 4,02 Prozent auf 12,95 EUR), LANXESS (+ 3,87 Prozent auf 14,49 EUR), AUMOVIO (+ 3,74 Prozent auf 36,10 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,16 Prozent auf 93,10 EUR) und Porsche Automobil (+ 2,84 Prozent auf 28,65 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-2,26 Prozent auf 87,20 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,65 Prozent auf 89,60 EUR), PUMA SE (-1,50 Prozent auf 25,63 EUR), Fraport (-1,47 Prozent auf 63,75 EUR) und TRATON (-1,41 Prozent auf 37,78 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 3 070 921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,617 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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12.08.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
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AUMOVIO 35,95 3,60% AUMOVIO
DEUTZ AG 12,84 4,22% DEUTZ AG
Fraport AG 63,75 -1,32% Fraport AG
freenet AG 24,50 1,41% freenet AG
HENSOLDT 86,80 -2,86% HENSOLDT
LANXESS AG 14,58 4,97% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,01 0,12% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 28,64 2,76% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,62 1,85% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 25,63 -1,27% PUMA SE
thyssenkrupp AG 14,65 -1,61% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 90,10 -0,66% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TRATON 37,82 -0,94% TRATON
WACKER CHEMIE AG 92,65 3,00% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 33 029,91 0,25%

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