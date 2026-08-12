WACKER CHEMIE Aktie
|95,80EUR
|2,40EUR
|2,57%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 92,60 Euro belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen und dem neuen Ausblick des Chemiekonzerns habe er seine operative Ergebnisschätzung (reported Ebitda) für 2026 um fünf Prozent erhöht, schrieb Tristan Lamotte in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick. Damit sieht er sich nun über der entsprechenden Konsensprognose./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
92,60 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
95,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
95,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,34%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
06.08.26
|Stabiler Handel: MDAX beginnt die Sitzung wenig verändert (finanzen.at)
|
05.08.26
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
05.08.26
|WACKER CHEMIE-Aktie von Bericht über Polysilizium-Pläne der USA beflügelt (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.08.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Bericht über Polysilizium-Pläne der USA treibt Wacker an (dpa-AFX)
|
05.08.26
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|12:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|12:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|95,65
|2,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:13
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12:57
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12:56
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|12:55
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12:54
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:53
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:52
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:52
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|12:44
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|12:34
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|12:32
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|11:44
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|11:41
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|11:41
|Bechtle Buy
|UBS AG
|11:40
|Fresenius Buy
|UBS AG
|11:39
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:39
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11:38
|E.ON Neutral
|UBS AG
|11:37
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11:36
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|11:32
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:18
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:12
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|11:08
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|10:57
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Frequentis kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:04
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:02
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:52
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:45
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|09:44
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|GFT Buy
|Warburg Research
|09:38
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG