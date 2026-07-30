WACKER CHEMIE Aktie

87,90EUR 1,40EUR 1,62%
WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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30.07.2026 08:49:03

WACKER CHEMIE Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des zweiten Quartals liege auch ohne einen Sonderertrag im Zusammenhang mit Pensionsrückstellungen etwas über der Markterwartung, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Jahresausblick des Spezialchemiekonzerns liege in der Mitte der Spanne auf dem Niveau der Markterwartung./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
84,80 € 		Abst. Kursziel*:
-29,25%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
87,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-31,74%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:49 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
17.06.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
02.06.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

WACKER CHEMIE AG 88,70 2,54% WACKER CHEMIE AG

Aktuelle Aktienanalysen

08:54 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
08:49 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
08:43 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:40 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:25 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
08:24 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:16 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
08:14 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
07:22 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
29.07.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Renault Outperform Bernstein Research
29.07.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
29.07.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
29.07.26 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Visa Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Hermès Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Gerresheimer Halten DZ BANK
29.07.26 Coca-Cola Buy UBS AG
29.07.26 KRONES Kaufen DZ BANK
29.07.26 Visa Buy UBS AG
29.07.26 United Parcel Service Buy UBS AG
29.07.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
29.07.26 Unilever Kaufen DZ BANK
29.07.26 Philips Kaufen DZ BANK
29.07.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
29.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
29.07.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Unilever Sell UBS AG
29.07.26 Unilever Sell UBS AG
29.07.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
29.07.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 GSK Halten DZ BANK
29.07.26 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
29.07.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Hermès Outperform RBC Capital Markets
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