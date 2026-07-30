WACKER CHEMIE Aktie
|87,90EUR
|1,40EUR
|1,62%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des zweiten Quartals liege auch ohne einen Sonderertrag im Zusammenhang mit Pensionsrückstellungen etwas über der Markterwartung, schrieb Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Jahresausblick des Spezialchemiekonzerns liege in der Mitte der Spanne auf dem Niveau der Markterwartung./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 07:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
84,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-29,25%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
87,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-31,74%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
07:48
|Wacker Chemie mit mehr Optimismus beim Gewinn - Auch wegen Sonderertrag (dpa-AFX)
|
29.07.26
|Ausblick: WACKER CHEMIE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
27.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.07.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
22.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
22.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|08:49
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|08:49
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08:49
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.05.26
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|88,70
|2,54%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:54
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|08:24
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08:14
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Visa Buy
|UBS AG
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|GSK Halten
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets