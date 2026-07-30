WACKER CHEMIE Aktie
|89,35EUR
|2,85EUR
|3,29%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Wacker Chemie nach Zahlen für das zweite Quartal von 94 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz eines operativ soliden zweiten Quartals bleibe die Nachfrage in vielen Endmärkten verhalten, ebenso der Ausblick, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Anhebung der Ergebnisprognose durch das Unternehmen sei primär auf Sondereffekte zurückzuführen, weshalb er an seiner neutralen Einschätzung festhalte./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Halten
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
84,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
89,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
11:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Wacker Chemie auf 'Underweight' - Ziel 60 Euro (dpa-AFX)
|
10:57
|ROUNDUP: Wacker Chemie mit mehr Optimismus für den Gewinn - Aktienkurs legt zu (dpa-AFX)
|
07:48
|Wacker Chemie mit mehr Optimismus beim Gewinn - Auch wegen Sonderertrag (dpa-AFX)
|
29.07.26
|Ausblick: WACKER CHEMIE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
27.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
27.07.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus (finanzen.at)