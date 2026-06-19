WACKER CHEMIE Aktie

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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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19.06.2026 09:35:35

WACKER CHEMIE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 92,60 Euro belassen. Die Ende Juli anstehenden Quartalszahlen des Chemiekonzerns dürften ein operatives Ergebniswachstum (Ebitda) von 53 Prozent belegen, was eine Beschleunigung gegenüber dem Jahresauftakt wäre, schrieb Tristan Lamotte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er sieht sich damit 2 Prozent über der Konsensschätzung und wertet die letzten Aussagen des Unternehmens zum ersten und zweiten Quartal als vorsichtig. Die jüngste Kursschwäche der Aktie sei überzogen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
92,60 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
97,60 € 		Abst. Kursziel*:
-5,12%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
97,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,12%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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