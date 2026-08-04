WACKER CHEMIE Aktie
|90,40EUR
|0,25EUR
|0,28%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Der chinesische Exportüberschuss nehme auf breiter Basis zu, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach Auswertung der chinesischen Branchendaten für den Juni. In einigen Kategorien seien Rekorde erreicht worden, in anderen liege das Niveau nur knapp unter Bestmarken. Bei Wacker Chemie fürchtet Udeshi durch den Rückgang der chinesischen Preise für Standard-Silikone im Juli Preisdruckdruck im dritten Quartal./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
90,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
90,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
03.08.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Wacker Chemie auf 104 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
31.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Ende des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
31.07.26
|Handel in Frankfurt: So performt der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
31.07.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
30.07.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Wacker Chemie auf 'Underweight' - Ziel 60 Euro (dpa-AFX)
|
30.07.26
|ROUNDUP: Wacker Chemie mit mehr Optimismus für den Gewinn - Aktienkurs legt zu (dpa-AFX)
|
30.07.26
|WACKER CHEMIE-Aktie höher: Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen (Dow Jones)
|
30.07.26
|Wacker Chemie mit mehr Optimismus beim Gewinn - Auch wegen Sonderertrag (dpa-AFX)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|06:59
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:59
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.05.26
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|90,40
|0,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:21
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:18
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:02
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|12:43
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:42
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:37
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|12:36
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|12:17
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|12:16
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|12:15
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|12:14
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:07
|Zalando Buy
|UBS AG
|11:53
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:29
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:28
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:45
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:43
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:34
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:32
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|10:14
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|09:29
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|09:27
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:15
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|08:44
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:34
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:30
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:29
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research