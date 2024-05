MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX nachmittags

Der MDAX befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent stärker bei 27 236,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 242,310 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,003 Prozent höher bei 27 146,88 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 27 146,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 27 133,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 27 356,50 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 0,768 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 23.04.2024, wies der MDAX 26 625,02 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 23.02.2024, lag der MDAX-Kurs bei 25 999,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, wies der MDAX einen Wert von 27 388,16 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,48 Prozent aufwärts. Bei 27 641,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Gerresheimer (+ 13,09 Prozent auf 105,40 EUR), CTS Eventim (+ 9,05 Prozent auf 88,00 EUR), KION GROUP (+ 4,37 Prozent auf 46,57 EUR), Jungheinrich (+ 4,37 Prozent auf 36,32 EUR) und SMA Solar (+ 3,36 Prozent auf 51,10 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen EVOTEC SE (-5,78 Prozent auf 9,27 EUR), TAG Immobilien (-4,71 Prozent auf 14,17 EUR), PUMA SE (-4,04 Prozent auf 47,74 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,11 Prozent auf 91,95 EUR) und Aroundtown SA (-3,08 Prozent auf 2,11 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 959 764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 18,709 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,20 zu Buche schlagen. RTL lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 17,66 Prozent.

