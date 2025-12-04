Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Lukrativer Aroundtown SA-Einstieg?
|
04.12.2025 10:03:38
MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 04.12.2020 wurden Aroundtown SA-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5,96 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 678,007 Aroundtown SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 2,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 594,38 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 54,06 Prozent.
Alle Aroundtown SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
