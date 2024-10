MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Evonik-Aktie Anlegern gebracht.

Am 23.10.2019 wurde das Evonik-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24,29 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,169 Evonik-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 853,44 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 22.10.2024 auf 20,73 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 14,66 Prozent verkleinert.

Am Markt war Evonik jüngst 9,72 Mrd. Euro wert. Am 25.04.2013 wurden Evonik-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Evonik-Papiers bei 33,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at