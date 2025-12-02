K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Profitabler K+S-Einstieg?
|
02.12.2025 10:03:57
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor 3 Jahren bedeutet
K+S-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 20,48 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,828 K+S-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des K+S-Papiers auf 11,79 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 575,68 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 42,43 Prozent.
Jüngst verzeichnete K+S eine Marktkapitalisierung von 2,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: K+S
