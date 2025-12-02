K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler K+S-Einstieg? 02.12.2025 10:03:57

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor 3 Jahren bedeutet

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die K+S-Aktie Anlegern gebracht.

K+S-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 20,48 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,828 K+S-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des K+S-Papiers auf 11,79 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 575,68 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 42,43 Prozent.

Jüngst verzeichnete K+S eine Marktkapitalisierung von 2,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: K+S

Nachrichten zu K+S AGmehr Nachrichten