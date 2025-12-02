MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die K+S-Aktie Anlegern gebracht.

K+S-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 20,48 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,828 K+S-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des K+S-Papiers auf 11,79 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 575,68 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 42,43 Prozent.

Jüngst verzeichnete K+S eine Marktkapitalisierung von 2,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at