MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 10 Jahren eingebracht

LANXESS-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 53,52 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hat, hat nun 1,868 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.03.2024 auf 24,93 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 46,58 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 46,58 EUR, was einer negativen Performance von 53,42 Prozent entspricht.

Der Marktwert von LANXESS betrug jüngst 2,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at