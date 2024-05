MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor einem Jahr eingebracht

Am 30.04.2023 wurden LANXESS-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 36,86 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 271,297 LANXESS-Aktien. Die gehaltenen LANXESS-Aktien wären am 29.04.2024 7 192,08 EUR wert, da der Schlussstand 26,51 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 28,08 Prozent.

LANXESS war somit zuletzt am Markt 2,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at