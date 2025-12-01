thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Langfristige Investition
|
01.12.2025 10:04:31
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurde das thyssenkrupp-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,85 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das thyssenkrupp-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 673,569 thyssenkrupp-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 338,28 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Papiers am 28.11.2025 auf 9,41 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,62 Prozent verringert.
Der thyssenkrupp-Wert an der Börse wurde auf 5,86 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com
