Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 01.12.2025 10:04:31

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren angefallen

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in thyssenkrupp-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das thyssenkrupp-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,85 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das thyssenkrupp-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 673,569 thyssenkrupp-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 338,28 EUR, da sich der Wert eines thyssenkrupp-Papiers am 28.11.2025 auf 9,41 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,62 Prozent verringert.

Der thyssenkrupp-Wert an der Börse wurde auf 5,86 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com

Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten

Analysen zu thyssenkrupp AGmehr Analysen

26.11.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

thyssenkrupp AG 9,05 -3,37% thyssenkrupp AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:21 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:13 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
08:17 Die Top 20 der größten europäischen Banken
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen