MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Aroundtown SA-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Aroundtown SA-Anteile bei 2,14 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hat, hat nun 4 666,356 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (2,60 EUR), wäre das Investment nun 12 151,19 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21,51 Prozent gesteigert.
Aroundtown SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
