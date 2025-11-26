MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Evonik-Aktie Investoren gebracht.

Am 26.11.2015 wurden Evonik-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,13 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,930 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2025 38,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,29 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 61,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Evonik bezifferte sich zuletzt auf 6,11 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Evonik-Papiers fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Evonik-Anteils lag damals bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at