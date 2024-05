MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scout24 von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Scout24-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Scout24-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 66,78 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Scout24-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,497 Scout24-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,07 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 27.05.2024 auf 71,50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 7,07 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,31 Mrd. Euro. Das Scout24-Papier wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Scout24-Anteils bei 30,75 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at