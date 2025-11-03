MDAX-Titel thyssenkrupp-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in thyssenkrupp-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurde das thyssenkrupp-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die thyssenkrupp-Anteile bei 13,97 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das thyssenkrupp-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 71,557 thyssenkrupp-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des thyssenkrupp-Papiers auf 9,08 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 649,45 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 35,06 Prozent.

Insgesamt war thyssenkrupp zuletzt 5,65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at