WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505

Lukrative TUI-Anlage? 17.12.2025 10:03:57

MDAX-Titel TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen TUI-Investment verlieren können.

Die TUI-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,15 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,607 TUI-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der TUI-Aktie auf 8,99 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,39 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 31,61 Prozent.

Jüngst verzeichnete TUI eine Marktkapitalisierung von 4,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

