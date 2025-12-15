TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|Erholung
|
15.12.2025 16:56:38
TUI-Aktie weit im Plus - Hoch seit September
Im späten Handel notierten die TUI-Papiere des Touristikkonzerns via XETRA stellenweise 6,7 Prozent im Plus bei 8,77 Euro. Allein seit Anfang November haben die Aktien damit um rund ein Viertel an Wert zugelegt.
Längerfristig ist der zuletzt gute Lauf für die Anleger aber nicht mehr als ein Trostpflaster, denn seit Jahresbeginn summiert sich der Kursgewinn auf lediglich gut 5 Prozent, während der MDAX in dieser Zeit um mehr als 17 Prozent zugelegt hat. Das mehrjährige Chartbild bleibt geprägt von der Corona-Pandemie, die den Reisekonzern ab 2021 ins Wanken gebracht und den Kurs auf eine lange Talfahrt geschickt hatte. In dieser Zeit haben auch notwendige Staatshilfen und mehrere Kapitalmaßnahmen Einfluss auf den Reisekonzern genommen.
/edh/men
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
